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- Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu
Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu
Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evleri teslim edildi.
- İHA
- 13.03.2022 - 09:11
- Güncelleme : 13.03.2022 - 09:13
Türkiye'nin dört bir yanında afetzedelere yönelik projeler devam ediyor.
18 Haziran 2019 tarihindeTrabzon'un Araklı ilçesinde gerçekleşen sel felaketi ve heyelan sonucu birçok konut kullanılamaz hale geldi.
278 KONUT VE 1 TİCARİ MERKEZ YAPILDI
Yaşanan afetin ardından 2020 yılında konut sahibi olan 40 aile için harekete geçildi.
Yapımına başlanan 278 konut ve 1 ticari merkezi projesinin yapımı tamamlandı.
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
AFAD Trabzon Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen AFAD konutlarının kura çekimi yapıldı ve hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.