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    Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu

    Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evleri teslim edildi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 09:13
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    Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu

    Türkiye'nin dört bir yanında afetzedelere yönelik projeler devam ediyor.

    18 Haziran 2019 tarihindeTrabzon'un Araklı ilçesinde gerçekleşen sel felaketi ve heyelan sonucu birçok konut kullanılamaz hale geldi.

    278 KONUT VE 1 TİCARİ MERKEZ YAPILDI

    Yaşanan afetin ardından 2020 yılında konut sahibi olan 40 aile için harekete geçildi.

    Yapımına başlanan 278 konut ve 1 ticari merkezi projesinin yapımı tamamlandı.

    Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu #1

    KURA ÇEKİMİ YAPILDI

    AFAD Trabzon Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen AFAD konutlarının kura çekimi yapıldı ve hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

    Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu #2

    Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu #3

    Trabzon’da afetzedeler yeni evlerine kavuştu #4


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