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    Türkiye'nin, 2 yatak odalı daire maliyeti listesindeki yeri

    Oluşturulan sıralamada Türkiye için 55 bin dolar düzeyinde maliyet çıkarıldı. Listedeki diğer ülkeler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 12:43
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    Türkiye'nin, 2 yatak odalı daire maliyeti listesindeki yeri

    Bazı ülkelerde daire satın almak diğerlerinden daha uygun fiyatlı olabiliyor.

    Farklı verilere dayanılarak hazırlanan bir listede, yabancı gezginler için en iyi ve uygun fiyatlı ülkelerin listesi ortaya çıkarıldı.

    Çeşitli şehir merkezlerinin incelendiği araştırma kapsamında iki yatak odalı bir dairenin ortalama maliyeti hesaplandı.

    Türkiye'de iki yatak odalı dairenin maliyeti

    Finlandiya, 13 ülke arasında en yüksek ortalama maliyete sahipken, en düşük maliyetin olduğu yer ise Türkiye oldu.

    Türkiye'de maliyetin, söz konusu türde daire için ortalama 55 bin 73 dolar olduğu belirtildi.

    Listenin ilk sırasındaki ülke

    Ayrıca TÜİK verilerine işaret edilen Business Insider'ın haberinde, "Türkiye'de yabancılara konut satışları temmuzda yıllık yüzde 12,4 azaldı." denildi.

    Listenin ilk sırasında 270 bin 700 dolar ile Finlandiya yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla İrlanda, Belçika ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

    Ev fiyatları rekor seviyeye ulaştı

    Öte yandan, dünyanın en pahalı emlak piyasasına ev sahipliği yaptığı belirtilen Hong Kong'da uygulanan katı koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ev satışlarının düşüşte olduğuna dikkat çekildi.

    Ağustos ayında ev fiyatları rekor seviyeye ulaşmış olsa da, tahminlere göre, 2023'te yüzde 10 oranında düşüş olabileceği konuşuluyor.

    Türkiye nin, 2 yatak odalı daire maliyeti listesindeki yeri #1


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