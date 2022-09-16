TOKİ tarafından inşa edilen yeni Yusufeli ilçesinde çalışmalar sürüyor. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerinde kamu binaları ise tamamlandı.

Türkiye'nin mega projelerinden birinde daha sona yaklaşıldı...

Artvin Yusufeli Barajı'ndaki çalışmaların temeli 26 Şubat 2013'te atıldı.

Projede ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

Kamu binalarının inşaatı sona erdi

3 bölgede 10 etapta sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları ise tamamlandı.

Bu kapsamda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binalarının inşaat çalışmaları sona erdi.

Yeni Yusufeli'nde kamu kurumları taşınmaya başladı VİDEO



Yeni yerleşim yerine taşındı

Taşınmaya başlayan kamu binaları, bu sabah kamyonlara yüklenen eşyalarla yeni yerleşim yerine götürüldü.

Eşyalar yerleştirilmeye başladı

İHA'nın aktarımına göre; binalardan çıkarılan masa, sandalye, dolap ve diğer eşyalar, işçiler tarafından kamyonlara yüklenip, yeni hizmet binalarına yerleştiriliyor.





























