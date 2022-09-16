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- Yeni Yusufeli'nde kamu kurumları taşınmaya başladı
Yeni Yusufeli'nde kamu kurumları taşınmaya başladı
- 16.09.2022 - 11:52
- Güncelleme : 16.09.2022 - 11:56
Türkiye'nin mega projelerinden birinde daha sona yaklaşıldı...
Artvin Yusufeli Barajı'ndaki çalışmaların temeli 26 Şubat 2013'te atıldı.
Projede ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.
Kamu binalarının inşaatı sona erdi
3 bölgede 10 etapta sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları ise tamamlandı.
Bu kapsamda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binalarının inşaat çalışmaları sona erdi.
Yeni Yusufeli'nde kamu kurumları taşınmaya başladı VİDEO
Yeni yerleşim yerine taşındı
Taşınmaya başlayan kamu binaları, bu sabah kamyonlara yüklenen eşyalarla yeni yerleşim yerine götürüldü.
Eşyalar yerleştirilmeye başladı
İHA'nın aktarımına göre; binalardan çıkarılan masa, sandalye, dolap ve diğer eşyalar, işçiler tarafından kamyonlara yüklenip, yeni hizmet binalarına yerleştiriliyor.