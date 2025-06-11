Yurt dışından konut alırken dikkat edilecekler

AA

Uzmanlar, yurt dışından konut alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, son dönemde Türkiye'de yerleşik vatandaşların yurt dışından konut alımının arttığını belirterek, başı Yunanistan ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri ile Dubai'nin çektiğini söyledi.

"YURT DIŞINDAN KONUT ALIMI REKOR KIRDI"

Geçen yıl yurt dışından konut alımının yaklaşık 2,5 milyar dolarla rekor kırdığını anımsatan Tekçe, bu yıl da benzer bir rakam beklenildiğini anlattı.

Tekçe, Türkiye'de herkesin yasal mevzuat açısından kolaylıkla ev alabildiğini kaydederek, yatırımcıların yurt dışında da aynı sistemin uygulandığını düşünebildiğini ancak durumun öyle olmayabildiğini söyledi.

"MÜLKÜ BOŞ TUTMAMAK GEREK"

İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi bazı ülkelerde "barınma hakkı" ismi altında anayasal bir hak bulunduğunu, evi olmayan insanların boş gayrimenkullere girebildiğini dile getiren Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

Basit bir alarm sistemi taktırılırsa, evin işgal edilmesinin önüne geçilebilir. Ancak birisi sizden habersiz girdi ve aylar sonra haberiniz olursa 'Senin bu eve gerçekten ihtiyacın yokmuş' şeklinde yaklaşıldığı için o kişi ev edindirilene kadar içeride kalmaya devam eder. Çünkü barınma hakkını kullanmaktadır. Burada çok basit bir şekilde gayrimenkulü boş tutmaktansa kiraya vermek daha doğrudur ama 'yok ben burada yaşıyorum, kiraya vermek istemiyorum' diyorsanız İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde ilk olarak alarm sistemi kurdurmanız gerekir.

"AVUKATLAR VE DANIŞMANLARLA ÇALIŞILMALI"

Bayram Tekçe, yurt dışında gayrimenkul yatırımını yapmanın çok zor olmadığını kaydederek, bu süreçte doğru yönlendirmenin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de ve konutun alınacağı ülkede ofisi bulunan firmaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Tekçe, şu uyarılarda bulundu:

Ticaretin ilk kuralı 'işi doğru muhatapla yapmaktır'. Tapuda yazan isim kontrol edilmeli, parayı alacak kişi gerçekten sahibi mi bakılmalı. Yatırımlar Avrupa ve diğer ülkelerde genelde avukatlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Hukuki bilginiz yoksa Türkiye'den aracılar veya avukatlarla düşük ücretler karşılığında gayrimenkul almak yatırımınızı korur. Bakmamız gereken şeylerden birisi de Türkiye'de herkes arsa payı ile alıyor. Arsa paylı tapu dünyada yaygındır ama her yerde yoktur. Mesela İngiltere'de, Tayland'da ya da Dubai'de yoktur. Bir daire alırken katın mülkiyetini alıyorsunuz ama toprak hakkı sizde olmuyor. Dolayısıyla binanın ömrü dolduğu zaman arsa başka bir devletin veya kurumun olabiliyor. Kurum sadece o daireyi kullanma hakkı veriyor.

"PARANIN KAYNAĞI SORULUYOR"

Tekçe, bazı ülkelerde paranın kaynağının açıklanmasının talep edildiğini belirterek, vergi beyannamesi verilmesi gerekebildiğini anlattı.

"KONUT KİRAYA VERİLECEKSE MÜLK YÖNETİM ŞİRKETLERİ TERCİH EDİLMELİ"

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekçe, yurt dışından alınacak konut kiraya verilecekse mülk yönetim şirketlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Anahtarı ben sana bıraktım, müşteri oldukça kirasını gönderirsin' şeklindeki modeller nedeniyle birçok müşterimizin kazançlarını kaybettiğini gördük." diye konuştu.

OTURUM İZNİ VE ALTIN VİZE

Dairenin amortisman süresine de dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tekçe, oturum izni ve altın vize gibi hakları elde etmenin ülkeden ülkeye değiştiğini söyledi.

DUBAİ VE YUNANİSTAN REVAÇTA

Tekçe, şu anda Türklerin en çok Dubai ve Yunanistan'a ilgi gösterdiğini kaydederek, "Altın vizede ibre Macaristan'a döndü. İlk önce Kıbrıs ve Malta ile başladı, onları kapattılar İspanya ve Portekiz almıştı. Şimdi onları da kapattılar. Macaristan'da başladı ve Baltık ülkelerinden bir iki tanesi de başlatacak. Litvanya'nın da açıklayacağını duydum." açıklamasında bulundu.

"MEVZUAT İYİ OKUNMALI"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen de şu anda Türk vatandaşlarının yurt dışında konut alımına ilgisinin arttığını belirterek bu alanda Dubai, Yunanistan, Suudi Arabistan ve İspanya gibi ülkelerin öne çıktığını söyledi.

Yatırım yapılırken değerlendirilmesi gereken çok fazla kriter bulunduğunu dile getiren Çimen, ekonomik istikrarın ve konuta yüksek talebin bulunduğu ülkelerin tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

Çimen, turizm veya göç alan bölgelerin yurt dışı yatırımda avantajlı olduğunu kaydederek, "Yabancılara mülk satımı her ülkede farklılık gösterebilir. Bunun mevzuatı çok iyi şekilde değerlendirilmeli. Vergi avantajının iyi olduğu ülkelerde yatırım yapmak amortisman süresini kısaltır. Yatırım yaptıktan sonra bazı ülkeler oturum ve ikamet izni veriyor. Bu da yatırımın ekstra avantajlarından oluyor." yorumunu yaptı.

"DESTEK ALIN"

Özden Çimen, profesyonel emlak danışmanlarının önemine işaret ederek, "Olumsuz durumların yaşanmaması adına aslında profesyonellerden destek alınması çok önemli. Yurt dışında yatırım yapıyorsunuz, kaçırdığınız en ufak bir protokol size çok pahalıya mal olabilir. Dolayısıyla kesinlikle profesyonel kişilerden danışmanlık alınması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"KONUTUN RAHAT SATILABİLECEĞİ ÜLKELER TERCİH EDİLMELİ"

Hedef ülkedeki resmi kurumlara da başvuruda bulunulabileceğini kaydeden Çimen, sözlerini şöyle tamamladı: