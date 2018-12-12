En iyi iPhone kamera ve fotoğraf düzenleme uygulamaları

Eğer bir iPhone telefonunuz varsa ve sık sık fotoğraf çekiyorsanız bu uygulamalar tam size göre. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz olan bu uygulamalar fotoğrafçılık ve video konusunda işinizi bir hayli kolaylaştıracak.

ProCamera

ProCamera basit bir kamera uygulamasıdır. Çekim seçenekleri açısından kullanımı kolay bir arayüze sahip uygulama, ayrıca video kaydetmek için de kullanılabilir.

Camera+ 2

Camera+ 2, Camera+ uygulamasının yenilenmiş halidir. İhtiyacınız olabilecek tüm manuel kontrollere sahip olan bu uygulama, çift lensli kameralar için de destek sağlar.

Snapseed

Birkaç yıl önce Google tarafından satın alınan Snapseed, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Snapseed ile yapabileceğiniz şeyler arasında sıra dışı bir bokeh, bulanık arka plan efekti ve diğer birçok özellik bulunuyor.

Adobe Photoshop Express

Adobe firması, Photoshop deneyimini bilgisayarlardan akıllı telefonlara taşıdı. Photoshop Express, beklediğiniz tüm özelliklere sahip ücretsiz bir uygulamadır. Renk ayarlama, filtreleme ve leke çıkarma gibi daha gelişmiş özelliklere sahip uygulama, birçok fotoğraf düzenleme aracını içeriyor.

Polarr Photo Editor

Polarr, kullanıcıya resimlerini düzenlemek için çok çeşitli yollar sunan oldukça güzel bir editördür. Benzersiz bir kullanıcı arayüzü sunan uygulama, ilk başta biraz karmaşık ve kafa karıştırıcı görünüyor, ancak bunu baş parmaklarımızın hemen altına sığdırmayı başardığı çok çeşitli seçeneklerle telafi edebiliyor.

VSCO

VSCO, Adobe Lightroom için en iyi film filtrelerini geliştirdiği bilinen bir firma olan Visual Supply Company'nin bir uygulamasıdır. İşinize yarayabilecek birçok filtre içerek program, aynı zamanda fotoğraf düzenleme imkanı da sunuyor.

FiLMiC Pro

FiLMiC Pro, videolar üzerinde manuel kontrol yapmanızı sağlayan harika bir uygulamadır. Program, videolar için bit hızını değiştirmenize, stabilizasyon eklemenize ve kusursuz bir şekilde zum yapmanıza imkan veriyor. Aynı zamanda bu programla odak ve pozlama noktalarınızı ayrı ayrı ayarlayabilir, odağı kilitleyebilir, ses seviyelerini ayarlayabilir, histogram görüntüleyebilir ve pozunuzu ayarlayabilirsiniz.

Movie Pro

Movie Pro, 4K video kaydı desteği de dahil olmak üzere seçenekler sunan, düzenli olarak güncellenen bir diğer yeni düzey uygulamadır. Sadece iOS son sürümde çalışan uygulama, video görüntüleyici seçenekleri için gerekli olan tüm özellikleri içerir.

Kinomatic

Kinomatic, en gelişmiş manuel video kayıt özelliklerini güçlü bir yerleşik editörle birlikte şaşırtıcı derecede basit, akıcı bir kullanıcı arayüzünde birleştirir. Uygulama, güçlü manuel kontroller, odaklama, pozlama ve beyaz dengesi kilidi için ayrı düğmeler içerir.