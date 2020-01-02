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Endonezya’daki sel felaketinde 21 kişi öldü

Başkent Jakarta’da şiddetli yağışların yol açtığı, sel felaketi ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 21’e yükseldi.

İHA | 02.01.2020 - 10:27..
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Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Jakarta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği belirtildi.

30 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERKETTİ

Sel nedeniyle 30 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, kentin bazı bölgelerinde tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldiği ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın 7 Ocak’a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Endonezya’daki sel felaketinde ölü sayısı 21’e yükseldi -1

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