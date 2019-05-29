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Bursa'da eniştesini öldüren zanlı: Uyuşturucu alıp ablamı dövüyordu

Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İHA | 29.05.2019 - 09:28..
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Cinayet anının bir iş yeri kamerasına yansıdığı olayla ilgili müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık, “Eniştem evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Eniştem son olarak cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Olay günü eniştem ablama hakaret edince dayanamadım.” dedi.

ENİŞTESİNİN HAKARETLERİNE DAYANAMAYAN GENÇ POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

Olay, 19 Ocak 2019 tarihinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta meydana geldi. Eşinden boşanmak üzere olan Ali D. ile kayınbiraderi Bayram Can D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bayram Can D., yanındaki pompalı tüfekle eniştesine kurşun yağdırdı. Enişte Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı kayınbirader ise suç aletiyle birlikte saklandığı yerde gözaltına alınarak tutuklandı.

Bursa'da eniştesini öldüren zanlı: Uyuşturucu alıp ablamı dövüyordu

MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olaydan sonra katil zanlısı Bayram Can D. hakkında, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Bayram Can D.’nin, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmanın ilk celsesine, tutuklu sanık Bayram Can D. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Bayram Can D. eniştesini kasten öldürmediğini, korkutmak amacıyla silah doğrulttuğunu ve silahın nasıl ateş aldığını hatırlamadığını belirtti.

Bursa'da eniştesini öldüren zanlı: Uyuşturucu alıp ablamı dövüyordu

"DEFALARCA CEZAEVİNE GİRDİ, CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANDI"

Bayram Can D. savunmasında, “Eniştem sürekli ablama şiddet uygular, hakaret ederdi. Ablam eniştemin elinden çok çekti. Evde uyuşturucu da kullanıyordu. Zaten daha önce defalarca kez cezaevine de girip çıktı. En son cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Davayı açtık, ablam gelip benim yanıma yerleşti. Ben ablama bakıyordum.

Bursa'da eniştesini öldüren zanlı: Uyuşturucu alıp ablamı dövüyordu

"ABLAMI DIŞARI ÇIKARMADIM, KÜFÜRLER YAĞDIRDI"

Olay günü eniştem, ablamla beraber kaldığımız binanın önüne geldi. Ablama küfür ederek aşağı inmesini söyledi. Ablam aşağı inmek istemedi, ben de çıkmasına izin vermedim. Daha sonra ben balkona çıktım. Beni görünce bana da hakaret ve küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim ve zeytinlikleri korumak için aldığım pompalı tüfeği yanıma alarak kapıya indim.

"KORKUTMAK İSTEDİM, ATEŞ ALDI, ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Ben dışarı çıkarken o da eve doğru geliyordu. Korkutmak için elimdeki silahı enişteme doğrulttum. O esnada o da elini beline attı. Onu korkutmak için kovaladım o esnada elimdeki silah ateş aldı. Nasıl oldu kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Yere yığıldı cansız yatıyordu. Ben de korkup kaçtım. Öldürme kastım yoktu.” dedi.

Şahsın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Bursa'da eniştesini öldüren zanlı: Uyuşturucu alıp ablamı dövüyordu

Bursa'da eniştesini öldüren zanlı: Uyuşturucu alıp ablamı dövüyordu

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