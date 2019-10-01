Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin'e gitti

Başkanlığını Asuman Kafaoğlu Büke’nin üstlendiği, , Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Faruk Duman’dan oluşan Seçici Kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün on ikincisinin Latife Tekin’e verilmesini kararlaştırdı.

TÜRK EDEBİYATI'NIN ÖNDE GELEN YAZARI

Ödülün gerekçesin, "29 Eylül 2019 Pazar günü toplanan Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, diri anlatımı ve dil yetisiyle, kırk yılı aşkın edebiyat kariyerinin başından beri Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin’e, toplumsal yaşama eleştirel bakışı ve kadın ve çevre konularına duyarlı romanları için verilmiştir" sözleriyle açıklandı.

DEĞER GÖRÜLEN İSİMLER

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene’nin tasarladığı bir ödül heykelciği ve 15.000 TL’den oluşuyor.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, İüçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan ve Adalet Ağaoğlu’na verilmişti.

ÖDÜL TÖRENİ 21 EKİM'DE

2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü 21 Ekim Pazartesi günü Dada Salon’da yapılacak törenle Latife Tekin’e verilecek.