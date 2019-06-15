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Erdoğan Asya İşbirliği Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 10:43..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan temasları kapsamında Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Asya İşbirliği Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, "Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz" dedi. Suriye'deki gelişmere ilişkin olarak da uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır" diye konuştu.

Erdoğan, Tacikistan’da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na geldi. Erdoğan’ı havalimanında Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal karşıladı.

Erdoğan Asya İşbirliği Zirvesi'nde konuştu

BAKANLAR DA EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

Erdoğan Asya İşbirliği Zirvesi'nde konuştu

Erdoğan Asya İşbirliği Zirvesi'nde konuştu

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