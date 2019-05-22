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Erdoğan: Eğitim sistemiz yap boz olamaz

Eğitim sistemindeki sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli reformlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

AA | 22.05.2019 - 21:54..
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Erdoğan: Eğitim sistemiz yap boz olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda eğitim çalışanları için düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programından sonra eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, eğitimi yap boz tahtasına dönüştürmek yerine önemli refermlar gerçekleştirmek istediğini söyledi.

"SIKINTILARI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasında şunları söyledi:

"Eğitimde reform iradesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz.

Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz" dedi."

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