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Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ödül töreninde, Birleşmiş Milletler(BM)’e Suriye'deki mülteci şehirler konusunda çağrı yaptı.

DHA | 01.11.2019 - 06:54..
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Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ödül törenine katıldı. Erdoğan, ödül törenin de Suriye'deki mülteci şehirleri hakkında konuşma yaptı.

"PARAYA GELİNCE SES YOK"

Erdoğan, "Barış Pınarı harekatı ile Suriyeli kardeşlerimize geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. Planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık. Bunları BM Genel kurulunda liderlerle yaptığım görüşmelerde takdim ettim. Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'. Oldu oldu, gerekirse Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

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