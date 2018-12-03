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Erdoğan: Kaşıkçı için gerekirse BM'yi devreye sokacağız

Başkan Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili gerektiği halde, "Türkiye olarak Birleşmiş Milletler mekanizmasına başvuracağız" dedi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 02:38..
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Erdoğan: Kaşıkçı için gerekirse BM'yi devreye sokacağız

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayetinde Birleşmiş Milletler'i devreye sokmaya hazırlandıklarını söyleyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu işlerle meşgul olanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler’i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz.

Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı. Ancak liderler zirvesinde Kanada Başbakanı bunun üzerinde az da olsa durdu. Fakat Muhammed bin Selman verdiği cevapta 'suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz' gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki, biz de fırsatı yakalayamadık çünkü başkan akabinde Macron’a söz verip 'oturuma geçmemiz lazım' dedi. Bizler de konuşsaydık ben orada bütün bu delillerin neler olduğu konusu üzerinde ayrıca duracak ve gereğini ortaya koyacaktım."

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE KULLANILAN İŞBİRLİKÇİ

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin detayları da paylaşan Erdoğan, "Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka birisi mi? Bizim emniyet Yalova’ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde. Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı’nın çektiği o andaki sıkıntıları vesaire bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik." dedi.

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