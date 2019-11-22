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Erdoğan'dan İzmirlilere: Başınıza gelmiş en kötü şey CHP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaptığı son konuşmada CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

AA | 22.11.2019 - 20:57..
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Erdoğan'dan İzmirlilere: Başınıza gelmiş en kötü şey CHP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'deydi.

Erdoğan, İzmir'de Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

Konuşmasında CHP ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na değinen Erdoğan, "Son 10 yılda İzmir'e 70 katrilyon yatırım yaptık, bu İzmir'in ihmal edilmediğinin kanıtıdır. CHP İzmir'in başına gelmiş bir felakettir.  İzmir'in olması gereken yere gelememesinin sebebi CHP zihniyetidir. Büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında, İzmir olması gereken yere gelecek. İzmir'in geleceği için birlikte çalışacağız. Terör örgütü ile arasına mesafe koyan herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan İzmirlilere: Başınıza gelmiş en kötü şey CHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan sarır başları şu şekilde :

"TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER"

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her türlü yöntemi denediler ama başarılı olamadılar. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? Peki biz onlara fırsat verdik mi, vermedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Kaçtılar, kovaladık. Şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar.

Erdoğan'dan İzmirlilere: Başınıza gelmiş en kötü şey CHP


Türkiye'de her alanda ülkemize tarihe önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık.
CHP lideri yeni nesile kötü siyasetçi nasıl olunur mükemmel bir örnek oluyor.

"KAOS ÇIKARTMAYI DENEDİLER"

Ekonomimizi çökertmek için oyun kurdular, üstesinden geldik. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyle ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık. Türkiye'de tarihi alanlarda kazanımlar sağladık, maalesef muhalefetin zihniyeti konusunda başarılı olamadık.

Erdoğan'dan İzmirlilere: Başınıza gelmiş en kötü şey CHP


"CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"

Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun. Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?

Erdoğan: İzmir’in başına gelmiş en büyük felaket CHP’dir VİDEO

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