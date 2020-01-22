Ericsson: 5G teknolojilerinde Huawei'den daha üstünüz

Kullanıcılara sıfır gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden 5G teknolojisi, şimdiden belli başlı şehirlerde kullanılsa da bu teknolojinin dünya geneline ulaşması biraz zaman alacak.

İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un CEO’su Borje Ekholm, 5G ağı teknolojilerine öncülük eden şirketin Huawei değil, Ericsson olduğunu söyledi.

Ekholm, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, “Önümüzde kimseyi görmüyorken geride kaldığımızı söyleyemem.” dedi.

"İLK EKİPMANLAR BİZE AİT"

Kuzey Amerika ile Avrupa’da kullanılan ilk ekipmanların Ericsson’a ait olduğunu hatırlatan Ekholm, ''Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunlar var ve bu durum piyasada belirsizliğe neden oluyor. Ancak işlerin Ericsson için de kolay olduğunu söyleyemeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Bazı Avrupa ülkeleri ise; ABD’den gelen Huawei yasağı ve şirkete yönelik uyarılar sebebiyle Huawei’yi, 5G ağ tedarikçileri olarak seçip seçmemeyi değerlendiriyor.

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