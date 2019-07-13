Erzurum’daki soygunu kimse çözemedi

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yazıpınarı Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, Baki Solakoğlu’na ait olan mandıraya bir pikapla geldiler.

Kapıda herhangi bir zorlama olmamasından dolayı anahtar kullandıkları düşünülen hırsızlar, 3 tona yakın peynirle yarım ton civil peynir ve yine 1,5 ton kaymağı, sevkiyat kapısına yanaştırdıkları pikaba yüklediler.

Profesyonellikleriyle dikkat çeken hırsızlar, soygun sonrası yaptıkları temizlikle de hayret ettirdi.

MANDIRAYI DETERJANLI SUYLA YIKAMIŞLAR

Soygun işlemi tamamlandıktan sonra mandırayı baştan aşağı deterjanlı suyla yıkayan hırsızlar, havanın yağmurlu olması sebebiyle giriş ve çıkış kapılarına bulaşan toprak ve çamur kalıntılarını bile temizleyerek olay yerinden ayrıldılar.

Hırsızlık olayının güpegündüz gerçekleştirilmiş olması ve ardından yaşanan süreç akıllarda birçok soru işareti bırakırken, işletme sahibi Baki Solakoğlu ise, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını bekliyor.

"BEN BİLE BÖYLE GÜZEL TEMİZLEYEMEZDİM"

Konuyla ilgili olarak konuşan Mandıra İşletmecisi Baki Solakoğlu, “Mandıranın kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Üstelik soygun olayı gündüz gerçekleştirildiği için çevreden gören mahalleliler, mandıradaki mamulleri doğal olarak bizim taşıdığımızı zannetmişler. Hırsızlar bununla da yetinmemiş, mandırada öyle bir temizlik yapmışlar ki, işletme sahibi olarak ben dahi mandırayı o kadar bakımlı ve temiz bir hale getiremezdim. Pikabın takıldığı bazı güvenlik kameraları var, olay inceleniyor. Kaldı ki, pikap üniversite kavşağından bile geçmiş, yani olayın faillerinin bulunmaması mümkün değil. Ancak şu ana kadar henüz bir ses çıkmadı” diye konuştu.



KAPIDA ZORLAMA YOK, GÜVENLİK KAMERASI YOK

Soygunun, mandıraya tam da güvenlik kamerası taktırmak üzereyken gerçekleşmiş olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Baki Solakoğlu, “Şu günlerde mandıraya güvenlik kamerası taktıracaktık. Soygun olayının böyle bir zamana denk gelmesi, ayrıca mandırada tonlarca peynir ve kaymağın bulunuyor olması, bize göre soruşturmanın derinleştirilmesini gerektiriyor. Jandarma tahkikat yapmaya devam ediyor ama soygunun üzerinden neredeyse bir hafta geçmiş olmasına rağmen henüz somut bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Üstelik soygunda bir pikabın kullanılmış olması ve bu pikabın da izlediği güzergâhtaki kameralar tarafından mutlaka görülmüş olmasını düşündüğümüz halde Hem şaşkınız, hem üzüntülüyüz, soygunu gerçekleştirenlerin bir an önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.





