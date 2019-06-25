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Eş barıştırma vaadiyle dolandırdılar

'Büyücülük' ve 'üfürükçülük' yöntemlerine başvurup yüklü miktarda para sızdırdıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

AA | 25.06.2019 - 21:45..
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Antalya'da Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boşanma aşamasında olan zengin kadınları, eşleri ile barıştırma vaadiyle dini duygularını istismar ederek dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya, Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli yakalanırken, alınan ifadeler ve yapılan tahkikatlar sonucu Manavgat'ta 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Eş barıştırma vaadiyle dolandırdılar

Şüphelilerin, eşleri ile boşanma aşamasında olan zengin kadınları hedef olarak seçtiği, aralarındaki sorunları çözme vaadiyle "büyücülük" ve "üfürükçülük" yöntemlerine başvurup yüklü miktarda para sızdırdıkları belirlendi. Zanlıların ayrıca mağdur kadınlara ait bazı taşınmazları da sattırdıkları ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eş barıştırma vaadiyle dolandırdılar

Bu arada şüphelilerin Manavgat Adliyesi'ne getirilmesi sırasında adliye bahçesinde bekleyen mağdurlardan biri fenalık geçirince ambulansla hastaneye götürüldü.

BİR KADINI 2 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Mağdur kadınlardan biri, tutuklanan E.Ç'nin kendisinin 2 milyon lira civarında parasını dolandırıldığını iddia etti.

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