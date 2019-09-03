Eşi, Eser Yenenler'in mide ameliyatı olmasını istemedi

Oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, haziran ayında dünyaevine girmişti. Çift, kısa bir süre sonra bebekleri olacağı müjdesini vermişti.
MİDESİNİ KÜÇÜLTMEK İSTEDİ
Hayatında yeni bir sayfa açan Eser Yenenler, eşiyle birlikte spora başladı. İstediği kiloya bir türlü ulaşamayan ünlü komedyen, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.
BERFU İSTEMEDİ
Doktordan randevu alan Yenenler'e, eşi Berfu Yıldız karşı çıktı. Ünlü model eşini "Lütfen ameliyat olma, içime kötü bir his doğuyor çocuğumuz da olacak." sözleriyle ikna etti.
Yenenler’in, şu sıralar sıkı bir diyete başladığı öğrenildi.