taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.772
Euro
6.3192
Altın
1532.19
Borsa
99100.13
Gram Altın
284.662

Eşi, Eser Yenenler'in mide ameliyatı olmasını istemedi

Artık kilolarından kurtulmak isteyen Eser Yenenler, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Yenenler'e veto, eşinden geldi.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 12:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, haziran ayında dünyaevine girmişti. Çift, kısa bir süre sonra bebekleri olacağı müjdesini vermişti.

MİDESİNİ KÜÇÜLTMEK İSTEDİ

Hayatında yeni bir sayfa açan Eser Yenenler, eşiyle birlikte spora başladı. İstediği kiloya bir türlü ulaşamayan ünlü komedyen, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

BERFU İSTEMEDİ

Doktordan randevu alan Yenenler'e, eşi Berfu Yıldız karşı çıktı. Ünlü model eşini "Lütfen ameliyat olma, içime kötü bir his doğuyor çocuğumuz da olacak." sözleriyle ikna etti.

Yenenler’in, şu sıralar sıkı bir diyete başladığı öğrenildi.

Eşi, Eser Yenenler'in mide ameliyatı olmasını istemedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

250
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

234
Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

316
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

73
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

90
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

34
G.Saray'ın rakibi PSG, Icardi'yi transfer etti

G.Saray'ın rakibi PSG, Icardi'yi transfer etti

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir