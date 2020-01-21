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Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kırşehir'de Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i pompalı tüfekle vurdu.

DHA | 21.01.2020 - 18:43..
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Kırşehir'de keresteci Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı.

ÇOCUKLARI İHBAR ETTİ

Nihat Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak Ergin, doktorların tüm müdahasine rağmen hayatını kaybetti.

ZANLININ İFADESİ SÜRÜYOR

Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı. Nihat Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü -1

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