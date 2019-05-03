Eski CIA ajanı Çin adına casuslukla suçlanıyor

ABD istihbarat teşkilatında 13 yıl görev yapan Jerry Lee, Virginia eyaletinin Alexandria şehrindeki Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı T.S’ye verdiği ifadede "Gizli bilgileri toplayıp, Çin’e göndermeyi kabul ettim" itirafında bulundu.

Lee’nin avukatı Edward B. MacMahon, müvekkilinin Çinli bir casus olmadığını ve aslında Çin’e devlet sırları göndermekle suçlanmadığını iddia etti.

İKİ ÇİNLİ İSTİHBARATÇI İLE İLETİŞİMDEYDİ

Mahkeme ise Lee’nin, nakit para karşılığında kendisine görev zarfları veya gizli bilgileri isteyen iki Çinli istihbarat memuru ile iletişimi nasıl sürdürdüğünü ayrıntılı olarak açıkladı. İddianameye göre, Çinli istihbarat memurları, Lee’den çoğunlukla CIA meseleleriyle ilgili 21 farklı dosya istedi.

Ulusun özel bilgilerini casusluk yoluyla bir başka ülkeye bildirdiği için Lee’ye ömür boyu hapis cezası verileceği iddia edildi. Buna karşı savcılar, hakime anlaşma karşılığında 21 yıl hapis cezası isteyeceklerini söyledi.

Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı T.S’nin Lee’nin cezasını Ağustos ayı sonunda vereceği bildirildi.