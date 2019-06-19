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Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Beylükdüzü'nde Asiye A. eski eşi tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralanırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

İHA | 19.06.2019 - 09:06..
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Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Asiye A., eski eşi olduğu iddia edilen adam ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma sonrası saldırgan şüpheli, kadını darbetmeye başladı.

AĞIR YARALANDI

Adam yanındaki bıçağı, birkaç kez Asiye A.'ya savurdu. Bıçak darbelerinden birisi, kadının kalbinin altına isabet etti. Ağır yaralanan kadın, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eski eşini sokak ortasında bıçakladı VİDEO

Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kadının saldırıya uğradığını gören Alper ismindeki bir genç, adamı tuttu. Tepkilerden korktuğu söylenilen adam, araç ile olay yerinden kaçtı.

Kadını kurtaran genç yaşananları anlatarak, kadının kendisini korumak için parke taşını saldırgana attığını ifade ederek, “Adam kadını bıçaklamaya kalktı 2 kez, 3’üncüsünde bıçakladı. Koşarken ben yakaladım, sonrasında kaçtı. Kim olduğunu tanımıyorum. Kadının eski kocasıymış.” dedi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor.

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