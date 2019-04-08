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Eski kocasının yeni eşine 'at' dedi, Dubai'de gözaltına alındı

2016 yılında eski eşinin Facebook fotoğrafının altına yorum yapan kadının, hapis cezası alması gündemde.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 15:13..
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55 yaşındaki Laleh Shahravesh, 18 yıllık evliydi ve eşinden 14 yaşında bir kız çocuğu sahibiydi. 2016 yılında kocası, başka bir kadınla evlendi.

O tarihte yeni eşiyle fotoğraf koyan adamın fotoğrafının altına, eski eşi yorum yaptı. Eski , "Umarım toprağın altına girersin aptal. Belanı bul. Beni bu at için terk ettin." şeklinde bir yorum yaptı.

DUBAİ'DE GÖZALTI

Eski eşinin cenazesi için Dubai'ye giden kadın, pasaport kontrolünde şoke edici bir olay yaşadı.

2016 yılında evlenen eski kocasının Facebook sayfasına o tarihte yorum yapan ve eski eşinin yeni eşine 'at' diyen kadın, Dubai'de gözaltına alındı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

2016 yılında yaptığı yorum nedeniyle gözaltına alınan kadın, ardından da kefaletle serbest bırakıldı, ancak pasaportuna el konuldu.

İKİ YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

55 yaşındaki Shahravesh'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yasasına göre sosyal medyada aşağılayıcı ifadeler kullanma suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Shahravesh, 2016'da yeniden evlenen eski eşinin düğün fotoğraflarının altına yaptığı iki yorumdan ötürü suçlanıyor.

BAE'nin siber suçlar yasasına göre, sosyal medyada başka bir kişi için aşağılayıcı ifade kullananlar para cezası ve hapisle cezalandırılabiliyor.

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