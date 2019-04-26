Eski Rus istihbaratçı: En büyük tehdit çevre kirliliği

1996-2000 yıllarında SVR'de en üst makamda görev yapan Trubnikov, Sputnik'e verdiği demeçte, çevre sorunlarını dünya için en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti.

EN BÜYÜK TEHDİT ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Trubnikov, "Bir istihbaratçı olarak, çevreyle ilgili sorunları insanlığa yönelik en büyük, en gerçekçi tehdit olarak görüyorum. Nükleer silah? Bu bir tehdit ancak insanlar bu tehdidin azaltılması için önlemler alıyor" dedi.

"ABD'NİN INF'DEN ÇEKİLMESİ AKILSIZLIK"

Trubnikov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini 'endişe verici akılsızlık' olarak niteledi ancak gelecekte yeni anlaşmalar yapılacağını kaydetti.

"PAKİSTAN'IN SU SIKINTISI DAHA YIKICI OLUR"

"Beni daha çok kaygılandıran konuda, Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler. Pakistan'ın su tedarikinin kesilmesi, daha yıkıcı bir rol oynayabilir" diye devam eden Trubnikov, bunun, örneğin Pakistan'ın Belucistan kentine atılan birkaç nükleer bomba etkisi yaratacağını vurguladı.