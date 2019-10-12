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Eski telefonlar nedeniyle milyonlarca kullanıcının verisi tehlikede

Eski akıllı telefonları kullanan milyonlarca kullanıcının verileri, telefonlardaki yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle başkalarının eline geçebilir.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 11:04..
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Birçok kullanıcı, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni bir akıllı telefon alamıyor ve daha eski telefonları tercih ediyor. Dünya çapındaki akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü oluşturan ucuz ve eski akıllı telefonlar ise gizlilik konusunda pek de bekleneni veremiyor.

Apple'ın yeni iPhone serisi, Samsung'un Galaxy S10 ve Note 10 serileri ve Google'ın yeni Pixel serisi gibi akıllı telefonların fiyatları, 500 ile 1.000 dolar arasında değişiyor. Ancak gelir seviyesi yüksek olmayan birçok ülkede, insanlar oldukça ucuz telefonları tercih ediyor.

telefon

ESKİ TELEFONLARDA GÜVENLİK DÜŞÜK

Yeni yapılan bir araştırmaya göre ise, eski akıllı telefonlarda herhangi bir yazılım ve güvenlik güncelleştirmesi yapılmadığından, kullanıcıların verileri de tehlike altına giriyor. Siber korsanlar, herhangi bir saldırı planlarken, öncelikli olarak eski akıllı telefonları tercih ediyor.

Bir örnek verecek olursak; araştırmacılar, Filipinler'de satılan MYA2 MyPhone isimli bir telefonun tam bir güvenlik skandalı olduğunu söylüyor. Telefona önceden yüklenmiş ve kaldırılamayan uygulamalardan biri olan Facebook Lite, gittiğiniz her yeri izlemek, tüm kişilerinize erişmek ve telefonunuzun takvimini okumak için, kullanıcı izinlerini önceden almış olarak karşınıza çıkıyor.

akıllı telefon

Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, eski telefon kullanan kullanıcıların, verilerinin ihlal edildiğini zaten bildiğini, ancak buna rağmen ucuz ve eski akıllı telefon kullanmaya devam ettiklerini gösteriyor.

Özellikle son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan ve genellikle internette satılan, ismini daha önce hiç duymadığımız birçok ucuz telefon modelleri bulunuyor: Bu telefonları alırken iki kere düşünmenizde fayda var, çünkü telefona daha az ücret ödeyip, kalan parayı bir bakıma verilerinizle ödemiş olabilirsiniz.

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Eski telefonlar nedeniyle milyonlarca kullanıcının verisi tehlikede

Eski telefonlar nedeniyle milyonlarca kullanıcının verisi tehlikede

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