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Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü 2’si ağır 5 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA | 18.11.2018 - 18:02..
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Huzur Mahallesi Uçaklar Sokak’ta akşam saatlerinde Gökhan Y.’nin kullandığı 26 BB 774 plakalı otomobil ile Levent A. idaresindeki araç çarpıştı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddeti ile araçlarda büyük hasar meydana gelirken, otomobilde bulunanlar da yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesine kaldırdı. Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Altun (63) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kerim Dursun (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü 2’si ağır 5 yaralı

2 YARALININ DA HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan 2’sinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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