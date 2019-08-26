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Eskişehir'de otomobilin çarptığı atlar telef oldu

Çevre yolunda başıboş dolaşan 2 at, otomobilin çarpması nedeniyle telef olurken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA | 26.08.2019 - 05:48..
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Musa Özgül, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu 16 AAT 714 plakalı otomobille çevre yoluna çıktı. Ankara yönüne giden Özgül, diğer şeritten gelen ve aniden önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, atlar ise telef oldu. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, tek şeritten sağlanırken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Otomobilin çarptığı atlar telef oldu

Eskişehir'de otomobilin çarptığı atlar telef oldu

"BİR ANDA YOLUN KARŞISINA GEÇTİLER"

Atların iki yolu ayıran teller arasından bir anda çıktığını anlatan otomobil sürücüsü Musa Özgül, "Normal seyir halinde giderken atların bir anda tellerden geçip yolun karşısına geçtiğini gördüm. Frene bastım ama duramadım ve atlara çarptım. Bursa tarafından Ankara yönüne doğru gidiyordum o anda oldu. Atlar başıboştu" dedi.

Eskişehir'de otomobilin çarptığı atlar telef oldu

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin atlara çarptığı an ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'de otomobilin çarptığı atlar telef oldu

Eskişehir'de otomobilin çarptığı atlar telef oldu

Eskişehir'de otomobilin çarptığı atlar telef oldu

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