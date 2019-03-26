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Evden cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Andırın ilçesinde girdiği evden cep telefonu çaldığı iddiası ile jandarma tarafından gözaltına alınan S.Y. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 26.03.2019 - 22:11..
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Kahramanmaraş'ta geçen yıl Kasım ayında A.Y.'nin evine giren hırsız buradaki 4 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için inceleme yaparak çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Hırsızı yakalamak işçin özel ekip kuran jandarma hırsızın aynı mahallede yaşayan S.Y. olduğunu belirledi.  Ekipler S.Y.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evden cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

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