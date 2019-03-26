Evden cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

İstanbul'da birçok işyerine girerek içerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kosova'da muhalafet partilerinin isteği üzerine olağanüstü toplantı gerçekleştiren Kosova Meclisi, ülkede işletilen kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin kapatılmasını gündeme getirdi.

Kosova'da kumarhane ve şans oyunları işletmeleri kapatılı

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Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Fransız yerel basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler'in 16 Mart'ta başkent Paris'te düzenlediği gösteri nedeniyle mağaza ve restoranlarda 200 milyon euroluk hasar oluştu.