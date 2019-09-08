Eve geç gelen oğluna bıçakla saldırıp, ateş açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 1864 Sokak'ta yaşayan C.İ. (47) ile oğlu R.İ. (19) arasında, R.İ'nin eve geç gelmesi nedeniyle tartışma çıktı.

ALKOLLÜ BABA BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu belirtilen baba C.İ, bıçakla oğluna saldırdı. Yaralanan R.İ. de elinden aldığı bıçakla babasını yaraladı ve ardından da yanındaki arkadaşı G.A. ile kaçmaya çalıştı.

ASANSÖRE BİNİNCE DE SİLAHLA VURMAYA ÇALIŞTI

Evdeki pompalı tüfeği alan C.İ., asansöre binen oğluna 2 el ateş açtı. Olay yerinden uzaklaşan G.A. ise yakındaki Nazilli Devlet Hastanesi'ne giderek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.İ, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.