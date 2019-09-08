taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Eve geç gelen oğluna bıçakla saldırıp, ateş açtı

Aydın'da bıçaklı ve silahlı kavga eden baba ve oğlu ağır yaralandı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

AA | 08.09.2019 - 08:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 1864 Sokak'ta yaşayan C.İ. (47) ile oğlu R.İ. (19) arasında, R.İ'nin eve geç gelmesi nedeniyle tartışma çıktı.

ALKOLLÜ BABA BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu belirtilen baba C.İ, bıçakla oğluna saldırdı. Yaralanan R.İ. de elinden aldığı bıçakla babasını yaraladı ve ardından da yanındaki arkadaşı G.A. ile kaçmaya çalıştı.

Eve geç gelen oğluna bıçakla saldırıp, ateş açtı

ASANSÖRE BİNİNCE DE SİLAHLA VURMAYA ÇALIŞTI

Evdeki pompalı tüfeği alan C.İ., asansöre binen oğluna 2 el ateş açtı. Olay yerinden uzaklaşan G.A. ise yakındaki Nazilli Devlet Hastanesi'ne giderek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.İ, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eve geç gelen oğluna bıçakla saldırıp, ateş açtı

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

78
Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

45
Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

38
Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

9
Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

8
Andorra hocası Alvarez: Oyuncularım teşekkürü hak ediyor

Andorra hocası Alvarez: Oyuncularım teşekkürü hak ediyor

10
ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen Andreescu şampiyon

ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen Andreescu şampiyon

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir