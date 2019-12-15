Bursa'nın Osmangazi ilçesinde M.Ö. isimli şahıs, evli bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı.

Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu eşine bildirdi.

Bursa'da evli kadına cinsel içerikli mesaj attı dayağı yedi ViDEO

KADININ EŞİ EVE ÇAĞIRDI

Bunun üzerine harekete geçen kadının eşi, mesajların geldiği cep telefonuna mesaj atarak, görüşmek istediğini söyledi. Bu mesaj üzerine harekete geçen M.Ö., kadının evine giderek zile bastı. Evin içerisinden çıkan kadının eşi ve akrabaları, M.Ö. ile tartışmaya başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Bir süre sonra tartışma kavgaya dönünce kadının eşi ve akrabaları M.Ö.'yü apartmanın girişinde darbetmeye başladı. Kanlar içerisinde kalan M.Ö.'yü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı M.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, M.Ö.'yü darbeden 3 kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.