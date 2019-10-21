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Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

Facebook, kullandığı yüz tanıma teknolojisi nedeniyle 35 milyar dolarlık rekor bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 09:57..
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, özellikle gizlilik skandalları nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Şirket, yüz tanıma verilerini kötüye kullandığı için 35 milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya kalmış ve ardından bu davanın açılmaması için itirazda bulunmuştu.

Hakimler, Facebook'un yaptığı itirazı reddederek, 35 milyar dolarlık davanın da önünü açmış oldu.

facebook

Facebook'un etiketleme önerileri adı altında sunduğu hizmet, yüz tanıma sistemini kullanarak fotoğraflardaki yüzleri analiz ediyor. Ancak kullanıcılar, bu verilerin ne zamana kadar saklanacağı ve hangi amaçla kullanılacağı gibi bilgilerin, Facebook tarafından kendilerine verilmediğini savunuyor.

35 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEYEBİLİR

Yaklaşık 7 milyon kişinin bu olaydan etkilendiği belirtilirken; Facebook, kullanıcı başına bin ile 5 bin dolar arasında bir ceza ödemek zorunda kalabilir. Bu da Facebook'un, 35 milyar dolara varan cezalarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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Facebook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Biz her zaman yüz tanıma sistemini nasıl kullandığımızı kullanıcılarımıza anlattık ve bu konuda şeffaf olduk. Yine de seçeneklerimizi gözden geçirerek, kendimizi en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilirFacebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilirFacebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

Facebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilirFacebook, 35 milyar dolarlık rekor bir ceza ödeyebilir

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