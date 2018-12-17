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Facebook, Netanyahu'nun oğlunun hesabını askıya aldı

Facebook, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlunun hesabını, Müslümanları hedef aldığı için geçici olarak sildi.

AA | 17.12.2018 - 10:57..
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Oğul Yair Netanyahu'nun, geçen hafta Facebook'ta paylaştığı "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." mesajı sosyal paylaşım sitesi tarafından silindi.

Filistinlileri hedef alan mesajı silmesinin ardından Facebook'u hedef alan Yair Netanyahu, sosyal paylaşım sitesini "Düşünce polisliği" yapmakla suçladı.

24 SAATLİĞİNE DONDURDU

Bu suçlamanın ardından Facebook, oğul Netanyahu'nun hesabını 24 saatliğine dondurdu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda oğul Netanyahu, "Facebook, kendisini eleştirdiğim için beni 24 saatliğine engellemiş. Düşünce polisi. İnanılmaz." ifadelerini kullandı.

Yair Netanyahu, geçen hafta Facebook'ta yayınladığı mesajında bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getirerek, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." diyerek, Filistinli Müslümanları bölgede istemediğini açıkça dile getirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, sık sık sosyal medyadaki skandal mesajlarıyla gündeme geliyor.


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