Facebook, şirketi ve uygulamaları ayıran logosunu tanıttı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook; WhatsApp ve Instagram gibi en çok tercih edilen uygulamaları da bünyesinde barındırıyor. Ancak şirket, Facebook'un kurumsal kimliği ile uygulamaları arasında görsel bir ayrım olmasını istiyor.

Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, "Tanıttığımız yeni logo, Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacak. Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik.

Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda yeni şirket web sayfamız dahil olmak üzere, ürünlerimizde ve pazarlama materyallerimizde kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, yeni marka çalışmasının, şirketin sahiplik yapısıyla servislerini kullanan insanlar ve şirketler arasında daha iyi bir iletişim sağlayacağı vurgulandı.

Yeni logonun, şirketin bünyesinde bulunan uygulamalara özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.

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