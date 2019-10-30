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Facebook ve Instagram'da yasaklanan emojiler

Patlıcan ve şeftali gibi cinsellikle ilgili 'direkt ya da dolaylı' yoldan çağrışım yapan emojileri yasaklayan her iki sosyal paylaşım sitesi, seks işçileri için bu adımı attı.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 13:50..
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Facebook ve Instagram, patlıcan ve şeftali gibi cinsellikle ilgili 'direkt ya da dolaylı' yoldan çağrışım yapan emojileri yasaklıyor.

Artık bu tür ifadeler kullanılamayacak.

Güncellenen Topluluk Standartları ile sosyal medya devi, cinsellikle ilgili ifadeleri sansürlemekle suçlanmış olmasına rağmen çevrimiçi cinselliğe teşviği önlemeye çalışıyor.

CİNSEL EMOJİLER

Ağustos ayında getirilen ancak ilk olarak yetişkinler için çıkarılan bir dergi tarafından tespit edilen yeni kurallar, bağlam olarak spesifik ve yaygın kullanılan cinsel emojilerin artık cinsellikle ilgili ifadeler ile aynı kategoride sayılarak kabul edilmeyeceğini belirtiyor.

Facebook ve Instagram'da yasaklanan emojiler

PORNOGRAFİK İÇERİĞE BAĞLANTI YASAKLANDI

Webtekno'nun aktardığı kurallara göre; emojiler çıplaklığı sansürlemek için kullanılamazken, kullanıcıların takipçilerine pornografik içeriğe bağlantı sağlamaları da yasaklanmış durumda. Facebook, bu politikanın 'yetişkinler arasında cinsel karşılaşmaları kolaylaştıran, teşvik eden veya koordine eden herhangi bir içeriği engellemek' olduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Güncellenen Topluluk Standartları, çevrimiçi sansür getirdiği ve seks işçilerini hedef aldığı gerekçesiyle bazı kişiler tarafından sosyal medyada eleştirildi. Twitter'da bir kullanıcı, "Yeni politikaları genel olarak seks işçilerine karşı. Fotoğraflar, pornografiden çok sadece bir çağrışım yaratsa veya emoji kullanılıyor olsa bile siliniyor." diyor.

Facebook ve Instagram'da yasaklanan emojiler

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Bir Facebook sözcüsü, yetişkinlere yönelik yayın yapan bir dergiye yaptığı açıklamada, kılavuzlarındaki son güncellemenin platformdaki sistematik değişikliklerin bir parçası olduğunu söyledi. Facebook sözcüsü, "Bu güncellemeyle politikanın kendisi veya onu nasıl uygulattığımız konusunda hiçbir şey değişmedi. Sadece topluluğumuz tarafından daha net anlaşılması için dili güncelledik." dedi.

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