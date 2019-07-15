Facebook'a verilen ceza, şirketin değerini 10 milyar dolar artırdı

Şimdiye kadar birçok gizlilik skandalına adı karışan Facebook, özellikle Cambridge Analytica veri skandalı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle şirketin 5 milyar dolarlık bir cezaya çarptırıldığını açıklamıştı.

5 MİLYAR DOLARLIK CEZA, FACEBOOK 'A 10 MİLYAR DOLAR DEĞER KATTI

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun Facebook'a kestiği 5 milyar dolarlık ceza, şirketin hisse fiyatlarını yüzde 1,81 oranında artırarak piyasa değerini 10.4 milyar dolar yükseltti. Piyasalar, Facebook'un 5 milyar dolarlık cezayı ödemesinin yanı sıra şirketin kasasına 5.4 milyar dolar daha koymasını sağlamış oldu.

EN YÜKSEK CEZA

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun 5 milyar dolarlık cezasının kesinleşmesi için Adalet Bakanlığının da onayının gerektiği kaydedilirken, bu incelemenin ne kadar süreceği bilinmiyor. Bu cezanın, 2012'de Google'a kesilen 22 milyon doları geride bıraktığı ve bir teknoloji firmasına kesilen en yüksek ceza olduğu kaydedildi.

Geçen sene 56 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un, bu yıl da 69 milyar dolar civarında bir hasılata ulaşması bekleniyor. Bu nedenle birçok kullanıcıya göre aslında 5 milyar dolarlıkc ceza, şirket için oldukça küçük bir miktar.

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