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Felaketlerin son bulması için türbe yoluna ekmek götürdü

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana 2001 ekmek bıraktı.

DHA | 07.02.2020 - 09:43..
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Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği 13 Aralık'ta başladı.

Bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duası yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile 17 Ocak Cuma günü Ulu Cami'de yapıldı. Hatimlerin sürdüğü günlerde, Pir Ali Baba'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için araçlarla götürdüğü 1001 adet ekmek bırakıldı.

Felaketlerin son bulması için türbe yoluna ekmek götürdü

FELAKETLER İÇİN 2001 EKMEK BIRAKILDI

Son günlerde deprem, çığ, uçak kazası, terör ve koronavirüs felaketleri üst üste gelince de yine Pir Ali Baba'nın türbesinin yolu tutuldu. Bu kez 2001 adet ekmek bırakıldı. Ekmek dağıtımını yapan Erzurum esnaflarından Muhittin Olçun, "Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl binbir hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyoruz. Ama son günlerde art arda yaşanan felaketler nedeniyle Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağlık alana gelip dua ederek, doğaya bu kez 2001 ekmek bıraktık. İnşallah yaşadığımız bu olayları bir daha ne biz ne de bir başkası yaşamaz." diye konuştu.

Felaketlerin son bulması için türbe yoluna ekmek götürdü

"HAYVANLAR BİZE EMANETTİR"

Yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Olçun, "Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere, şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip, köpekleri öldürüyor. Bursa'da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inanın ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek." dedi

Felaketlerin son bulması için türbe yoluna ekmek götürdü

Felaketlerin son bulması için türbe yoluna ekmek götürdü

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