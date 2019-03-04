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Ferrari'nin Türkiye'de satışı arttı

Geçen yıl satılan 18 Ferrari'den 7'si yurt dışına çıkarıldı ve Türkiye'nin 2.8 milyon euro vergi kaybı oldu.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 07:55..
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Ferrari'nin Türkiye'de satışı arttı

İtalya otomobil markası Ferrari, lüks araç sınıfının en gözde markalarından birisi.

Avrupa'da bir Ferrari'ye sahip olmak isteyen kişi, ortalama 200 bin euro civarı para harcamak zorunda.

Türkiye'de ise yüzde 160'lık ÖTV oranı ve yüzde 18'lik KDV oranıyla bu rakam, Avrupa'dakinin 3 katına çıkıyor. Yani burada Ferrari sahibi olmak isteyen bir kişi, ortalama 600 bin euroyu gözden çıkarmak zorunda.

FERRARİ SATIŞLARI 18'E YÜKSELDİ

Ancak fiyatların bu kadar yüksek olmasına rağmen Türkiye'de, Ferrari satışları olumsuz etkilenmedi. Geçen yıl otomobil sektörü yüzde 35'lik bir daralma yaşarken, Ferrari satışlarını artırmayı başardı. Önceki yıl 16 adet olan satış rakamı, geçen yıl 18'e çıktı.

Ferrari'nin Türkiye'de satışı arttı

YURT DIŞINA GİTTİLER

Bunun sebebi ise yurt dışında ev alarak oraya yerleşmek isteyenler. Türkiye'de geçen yıl Ferrari satın alan 18 kişinden, 7'si yurt dışına gitti.

Yurt dışına gidenler Türkiye'deki yüksek ÖTV ve KDV'yi ödemeyip, gittikleri ülkenin vergisini ödedi ve böylece Türkiye'nin vergi kaybı oldu.

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