Fikirci bey yazdı YİNE KAYBEDECEKSİNİZ!

YİNE KAYBEDECEKSİNİZ

Daha önce de söylemiştim, Türkiye bizi inandırmak istedikleri kadar siyaseten kutuplaşmış değildir. Türkiye’nin neredeyse bir iç savaşa gidecek kadar kutuplaştığına inanmamız istenmekte, bunun için çok yoğun bir algı operasyonu sürdürülmektedir. Kaldı ki 15 Temmuz’dan asıl beklenen, birilerinin de darbeyi desteklemesi ve iç savaş çıkması idi.

Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde bu suni gerilimin tekrar tırmandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ülkede bunca önemli siyasi gündem varken, bir yandan ekonomik saldırı altında bir yandan Suriye’de terör ile savaştayken, muhalefetin bulabildiği “Andımız”, “Atatürk ilah değildir”, “Ata’ya saldırı yarışı” gibi suni gündemler.

Neden?

Ekonomide ciddi sorunlarla uğraştığımız, enflasyonla mücadelede esnafımızın büyük sıkıntılarla baş etmeye çalıştığı şu günlerde* muhalefetin başka işi mi yok?

Yok.



Çünkü devri iktidarlarında enflasyon hiçbir zaman tek rakama inmemişti ki, şimdi bir şey önersinler.

Ben Türk halkının aklıseliminin yüksek olduğunu hep gözlemlemişimdir. Cumhuriyetten bu yana tüm seçimlerde halkın yaptığı tercihlere bakarsanız her seferinde kendisine sunulan en az kötüyü bulmayı başarmıştır.

Nitekim bugün de Türk halkının yüzde 99’u, ne “Atatürk ilah değildir” deyip heykeline saldıracak kadar manyak, ne de “Atatürk benim ilahım, tapıyorum” diyecek kadar bunaktır.

Aslına bakarsanız bu ülkedeki en kötü Atatürkçü de CHP’nin kendisidir. Çünkü Türk halkının yüzde 70’i, 80’i Atatürk’ü çok severken, CHP yüzde 25 oy alabilmektedir.

Benim burada dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta var.

Biliyorsunuz 15 yıldır sürekli bir “Bakın Atamıza neler yaptılar?” ile “Atamızın şu özelliğini de biliyor musunuz?” başlığı altında toplanabilecek algı operasyonu var.

Birkaç örnek hatırlatayım, Atatürk’ün ve İnönü’nün katıldığı bir Rus Büyükelçiliği yemeği ile ilgili resim “Bu masada 32 kral, 62 cumhurbaşkanı var” yazısı ile sunuluyordu. Fakat masada toplam 30-35 kişi vardı.

Yine bir başka renklendirilmiş resimde, halktan garip giyimli birisi Dolmabahçe Sarayının merdivenlerde aniden Atatürk’ün elini öpmeye çalışmaktadır. Bu resim tam 25 bin internet sayfasında,

“Mustafa Kemal farkı!!!!! Eğileni merak ediyorsanız İngiltere Kralıdır!!!!!”

“İngiltere Kralı’nın Atatürk’ün önünde eğildiği O AN!!!!!!”

“İngiltere Kralı Atatürk’ün önünde böyle eğildi!!!!!!”

Başlıkları ile veriliyordu.

Yine bir başkası, tek kelime Türkçe bilmeyen, aslında İspanyolcadan başka bir dil bilmeyen Che Guavera’nın çantasında cilt cilt Nutuk buluyordu.

İsviçreli saat üreticisi Swatch’ın 10 Kasım’larda 9’u 4 geçeden, 9’u 6 geçeye atlayan saat ürettiği gibi saçmalıklara girmiyorum artık.

Peki, bunları üretenler o masada toplam 35 kişi olduğunu görmüyor olabilirler mi?

İngiltere Kral’ının öyle bir kıyafet veya tavır içinde olmayacağını bilmiyor olabilirler mi?

Che’nin Türkçe bilmediğini ve Nutuk’un bugün bile İspanyolcaya çevirilmediğini bilmiyor olabilirler mi?

Tabi ki çok iyi biliyorlardı.

Ama bir şeyi daha biliyorlardı ki, Türkiye’de bunlara inanacak bol miktarda “kullanışlı ebleh” vardır.

Siz zannediyor musunuz ki belirli aralıklarla “Adam” “Atatürk” gibi “Çılgın” kitaplar üretenlerin bunlardan farklı bir şey yapıyorlar?

Belgesiz, mesnetsiz sanrılarını kitaplaştırıp bu yapay kutuplaşmayı körükleyenlerin başında bunlar geliyor.

O caps’leri o zamanlar Ergenekoncu taife hazırlıyordu.

Bugün ise işin rengi biraz daha değişti.

Artık bir de onların karşıtıymış gibi, Atatürk düşmanı gibi paylaşımlar DA üretiliyor.

Bilin bakalım arkasında kimler var?

Evet, onlar, çıkış yerleri ABD.

Fakat asıl sorun onların bunları üretmesi değil,

Asıl sorun, burada bunlara inanacak çok sayıda eblehin bulunması!

Ve muhalefetin siyaset üretemeyerek seçim çalışmalarını hala bu zaman dışı algı operasyonlarına dayandırması.

Muhalefet hala anlayamadı,

Bu palavralarla kazandığınız kitle zaten sizin

Onu tekrar tekrar kazanmanın bir anlamı yok.

İşte tam da bu nedenle bir seçim daha kaybedeceksiniz.



*Yazının anlamını bozmayalım diye bir önemli hak teslimini buraya yazmak istiyorum: Ekonominin patronu Berat Albayrak'ı da yürekten tebrik etmek lazım. Bu kadar acımasız bir kamuoyu oluşturma ve karalama kampanyasına rağmen inanılmaz bir performans sergiliyor ve ekonomik darbe girişimini gözlerimizin hemen önünde uyguladığı dinamik para politakısıyla tersine çeviriyor. Yürekten bir teşekkürü hakediyor Bakan Albayrak.



Fikirci Bey

Fikri Hür Vicdanı Hür