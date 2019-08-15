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Finlandiya’da çalışanlar mesai saatlerini belirleyecek

Finlandiya’da, önümüzdeki yıldan itibaren çalışanların mesai saatlerini kendilerinin belirleyebileceği yeni bir çalışma yasası yürürlüğe girecek.

DHA | 15.08.2019 - 12:44..
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Finlandiya’da, 2020 yılının başından itibaren uygulanmaya başlanacak ‘Çalışma Saatleri Yasası’ ile çalışanlar, haftalık 40 saatlik mesailerinin en az yarısını nerede ve ne zaman kullanabileceğini belirleme hakkına sahip olacak.

Çalışanlar, ayrıca iş ve sorumluluklarını aksatmadığı sürece çocuklarıyla ilgilenebilecek, spor salonuna gidebilecek ve tatil sürelerini uzatabilecek.

Finlandiya’da çalışanlar mesai saatlerini belirleyecek

ESNEK ÇALIŞMA TEKLİFİ

Weforum internet sitesinin aktardığına göre, mesai saatlerinde esneklik uygulaması ile ilgili 2011 yılında yapılan küresel bir anket sonucunda, Finlandiya’daki her 10 şirketin 9’u esnek çalışma seçenekleri teklif etti.

ÜRETKENLİK ARTIŞI

Araştırmalar, çalışanların işlerinin özel yaşamlarını kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesiyle çalışmadaki üretkenliği artırdığı gösteriyor. İstatiksel veri merkezi Statista’nın 2018 yılındaki araştırmasına göre de esnek çalışma saatleri, en fazla işteki üretkenliği olumlu yönde etkiliyor. Uluslararası İşyeri Grubu’nun 96 farklı ülkede 18 bin çalışanla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 80’ninden fazlası esnek çalışma saatlerinin üretkenliklerini artırdığı yanıtını verdi.

Finlandiya’da çalışanlar mesai saatlerini belirleyecek

SABAH 9, AKŞAM 5 MESAİ SAATLERİ

Katılımcılarınn yarısından fazlası da iş ile ilgili tatminkarlığı artırdığını ve çalışmalarında daha etkili olabildiklerini söyledi. İngiltere’de anket şirketi YouGov’un1.800 çalışanla yaptığı anket sonuçlarına göre; katılımcıların sadece yüzde 6’sı sabah 9, akşam 5 mesaisini tercih ediyor. Habere göre Avustralya’da da çalışanların mesai saatlerinde, iş yerlerinde ve çalışma biçimlerinde esneklik sağlayabilecekleri bir çalışma yasası bulunuyor.

Finlandiya’da çalışanlar mesai saatlerini belirleyecek

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