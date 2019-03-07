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FIP nedir

FIP hastalığı, corona virüsünün mutasyona uğramış halinin, kediyi enfekte etmesi ve bağışıklık sistemine zarar vermesi olarak açıklanıyor.

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FIP, kediler için ölümcül bir hastalıktır. Normalde corona virüsü kedilerde sadece ishale sebep olan tedavi edilebilir bir virüs çeşididir. Fakat daha agresif versiyonu olan “feline infectious peritonitis” yani FIP’e dönüştüğünde, ölümcül hale geliyor. Son derece bulaşıcı bir hastalık, vahşi kedilerden ev kedilerine kadar tüm kedi familyası arasında görülebiliyor.

FIP nedir

BAZI KEDİLERDE ZARAR VERMİYOR

Kedilerin çoğunun taşıdığı corona virüsünün mutasyona uğramasına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. Bazı kedilerde virüs mutasyona uğramadan kalabiliyor ve zarar vermiyor. Fakat bazı kedilerde ölümcül FIP hastalığına sebep oluyor. Kedinin stres altında olması, iyi beslenmemesi, yaşadığı ortamın temiz olmaması gibi şeylerin etkili olabileceği söyleniyor fakat bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.

FIP nedir

HASTALIK BELİRTİLERİ

İki tür seyri olan FIP hastalığının ilkinde, kedi daha ağır rahatsızlıklar geçirirken; ötekisinde etkiler daha hafif oluyor. Belirtiler arasında; kilo kaybı, sarılık, iştahsızlık, gözlerde akıntı ve tahribat, burun akıntısı, salya, halsizlik, ishal, karında şişkinlik, tüylerde gözle görülür kalite kaybı ve bakımsız görünüm bulunuyor.

FIP nedir

TÜKÜRÜKLE BİLE VİRÜS YAYILABİLİYOR

Kediler corona virüsünü birbirlerinin dışkısı ile temas yolu ile kapıyor. FIP’li kedilerin ise tükürüklerinden de bu virüsü yayabildikleri söyleniyor. Hastalıklı kedi ile temas eden her türlü eşya da risk taşıyor.

FIP nedir

FAZLA ACI ÇEKMEDİĞİ SÜRECE ÖTENAZİ DÜŞÜNÜLMEMELİ

Şimdiye kadar FIP hastalığının mevcut hiçbir tedavisi bulunmadığı gibi teşhis etmenin de bir yolu yok. Yapılan testler de kesin sonuç vermiyor. Hastalığın kesin tanısı ancak otopside konulabiliyor. Bu sebeple her FIP teşhisi konulan kedide aynı belirtiler gözlemlenmiyor. Sonucun ölümcül olacağı söylense de ağır belirtiler gözlemlenmediği, kedinin yaşam kalitesini ciddi derecede düşüren sonuçlar olmadığı ve kedi çok acı çekmediği sürece ötenazinin düşünülmemesi gerektiğini belirtiliyor.

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