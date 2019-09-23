Fotoğrafçıyı silahla yaralayıp kaçtı

Adana'nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yan yana iki fotoğrafçıdan ilk önce birine girip vesikalık fotoğrafın fiyatını soran kimliği belirsiz kişi, daha sonra Mehmet Özlü’ye ait fotoğrafçıya girdi.

"NASIL ÇEKTİRMEK İSTERSİNİZ?" DİYE SORDU

Burada da vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen şahıs, Mehmet Ö.'nün "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusu üzerine belinden tabancasını çıkartıp 3 el ateş etti. Özlü kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ve yaralanan Mehmet Özlü'yü gören esnaf arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Mehmet Özlü’ye ilk müdahaleyi yapan esnaf arkadaşları, iş yerinde fotoğraf çekmek için kullanılan yapay gelin buketini Özlü'nün bacağına bağlayıp tampon yaptı.

"FOTOĞRAF MAKİNENİZİ ALIRIM"

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağ bacağından yaralanan Mehmet Özlü sedyeyle ambulansa taşıdı. Özlü, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğraf makinenizi alırım." diye bağırdı. Yaralı Mehmet Özlü, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.