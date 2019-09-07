Fransa'da liberal cami açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami açıldı.

"CAMİLERDEKİ ATMOSFERDEN HOŞNUT DEĞİLİZ"

Camilerdeki atmosferden hoşnut olmadığını dile getiren Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay isimli kadınların öncülüğünde başlatılan projeye çok sayıda kişi destekte bulundu.

KADINLAR İMAM DA OLACAK

Fransa'da bir ilke imza atacak olan proje, kadınlar ve erkeklerin aynı camide namaz kılma, vaaz etme ve imam olma imkanını sağlayacak.

Euronews'in haberine göre Fransız medyasına konuşan Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Zekri, "Din yüzyıllar önceki geleneklere dayanıyor ve bu gelenekleri bir gecede değiştiremeyiz. Önünüzde secdeye giden bir kadın olduğunu ve arkada da erkek olduğunu düşündüğünüzde bu estetik olmuyor." dedi.

Fransa, Avrupa'da Müslüman nüfusu en fazla olan ülkelerin başında geliyor.