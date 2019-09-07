taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Fransa'da liberal cami açıldı

Cumhurbaşkanı Macron'un da desteğiyle açılan camide kadınlar ve erkekler birlikte namaz kılacak.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 20:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa'da liberal cami açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami açıldı.

"CAMİLERDEKİ ATMOSFERDEN HOŞNUT DEĞİLİZ"

Camilerdeki atmosferden hoşnut olmadığını dile getiren Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay isimli kadınların öncülüğünde başlatılan projeye çok sayıda kişi destekte bulundu.

KADINLAR İMAM DA OLACAK

Fransa'da bir ilke imza atacak olan proje, kadınlar ve erkeklerin aynı camide namaz kılma, vaaz etme ve imam olma imkanını sağlayacak.

Euronews'in haberine göre Fransız medyasına konuşan Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Zekri, "Din yüzyıllar önceki geleneklere dayanıyor ve bu gelenekleri bir gecede değiştiremeyiz. Önünüzde secdeye giden bir kadın olduğunu ve arkada da erkek olduğunu düşündüğünüzde bu estetik olmuyor." dedi.

Fransa, Avrupa'da Müslüman nüfusu en fazla olan ülkelerin başında geliyor.

Fransa'da liberal cami açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

550
Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

1250
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

120
Burcu Esmersoy boşandı

Burcu Esmersoy boşandı

132
Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

22
Mardin'de hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı

Mardin'de hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı

321
Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi

Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi

276
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir