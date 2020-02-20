taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0888
Euro
6.5678
Altın
1604.39
Borsa
118853.75
Gram Altın
314.799
Bitcoin
59160.27

Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

Çekmeköy’de sokakta aracını park etmeye çalışan bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca sokağı birbirine kattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 20.02.2020 - 10:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, aracını park etmeye çalışan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca olanlar oldu.

Bir anda hızlanan otomobil, geri geri gelerek park halindeki bagaj kapısı açık olan bir araca çarptı. Hızını alamayan otomobil, kaldırıma çıkıp binanın duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda oturan bir genç, aracın kendisine doğru geldiğini fark edince hemen ayağa kalkarak kaçtı.

Çekmeköy’de fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı ViDEO

Genç, ölümden adeta kıl payı kurtulurken kaza nedeniyle sokak birbirine girdi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU BİTTİ"

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Bayan geri geri yanaşırken birden tam gaza bastı. Araban geri geri gitti. Arabaya vurdu sonra durmadı, kargonun arabasını yola sürükledi. Oradan kurtuldu, karşı duvara vurdu, boruları kırdı. Hala gaza basıyordu. Sadece kargo arabasının şoförü oradaydı, o kaçtı. Her şey bir anda oldu bitti.” dedi.

Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

İlginizi Çekebilir
Patates satma bahanesiyle cinsel saldırıya 12,5 yıl ceza
Erzurum'da patates verme bahanesiyle evine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunan zanlıya yerel mahkemece verilen 14 yıllık ceza, İstinaf Mahkemesi'nde 12.5 yıla düşürüldü.
Malatya'da içinde 4 kişinin olduğu araç gölete uçtu
Pınarbaşı Göleti mevkiinde, içerisinde 4 kişinin bulunduğu iddia edilen bir araç köprüden gölete düştü.
Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Bir otomobilin tıra ardından da bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul'da direğe çarpan araç takla attı
Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
113
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
143
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
160
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
6
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
227
İçişleri Bakanlığı Elazığ'a yapılan yardımları paylaştı
İçişleri Bakanlığı Elazığ'a yapılan yardımları paylaştı
115
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir