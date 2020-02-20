İstanbul Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, aracını park etmeye çalışan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca olanlar oldu.

Bir anda hızlanan otomobil, geri geri gelerek park halindeki bagaj kapısı açık olan bir araca çarptı. Hızını alamayan otomobil, kaldırıma çıkıp binanın duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda oturan bir genç, aracın kendisine doğru geldiğini fark edince hemen ayağa kalkarak kaçtı.

Çekmeköy’de fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı ViDEO

Genç, ölümden adeta kıl payı kurtulurken kaza nedeniyle sokak birbirine girdi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU BİTTİ"

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Bayan geri geri yanaşırken birden tam gaza bastı. Araban geri geri gitti. Arabaya vurdu sonra durmadı, kargonun arabasını yola sürükledi. Oradan kurtuldu, karşı duvara vurdu, boruları kırdı. Hala gaza basıyordu. Sadece kargo arabasının şoförü oradaydı, o kaçtı. Her şey bir anda oldu bitti.” dedi.