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Gaziantep'te 20 yıl önce yaşanan cinayet çözüldü

Polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

İHA | 22.02.2020 - 12:27..
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Gaziantep'in Araban ilçesinde önceki gün bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkisindeki bir tarlada kazı çalışması başlattı ve yapılan kazılar sonucunda insan kemikleri bulundu.

OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili Gaziantep il merkezi, Araban ilçesi ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda Gündüz Karademir’in akrabalarının da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 20 yıl önce yaşanan cinayet çözüldü

ANNESİ VE AĞABEYİ ÖLDÜRDÜ

Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3’ü hakkında karar verildi. Ailesi tarafından 20 yıl önce öldürülen Gündüz Karademir’in annesi Zeynep Karademir, ağabeyi Hasan Karademir ve Cemile Balta Araban Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

Gaziantep'te 20 yıl önce yaşanan cinayet çözüldü

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