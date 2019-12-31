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Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu

Gaziosmanpaşa’da sahte içki üretimi yapan bir adrese gerçekleştirilen baskında çok miktarda kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İHA | 31.12.2019 - 04:25..
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İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşı gecesi öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında sahte içki üretimi yapan bir adrese baskın gerçekleştirdi.

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İÇKİ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

İlçede bulunan bir cadde üzerindeki binanın bodrum katına gerçekleştirilen baskın sonucunda bidonlara doldurulmuş çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu


3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Baskın anında yakalanan Resul K., Yaşar S. ve Erkan S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu


ADRESTE BULUNAN KARTVİZİTLER DİKKAT ÇEKTİ

Adreste bulunan kartvizitte “Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz” şeklinde yazının olduğu görüldü.

Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu

Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu

Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu

Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu

Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu

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