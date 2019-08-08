Gebze-Darıca metrosunun açılış tarihi belli oldu

İnşasına geçtiğimiz yıl başlanan dev proje için yürütülen çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor.

PROJE, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ

Gebze-Darıca metro hattı projesinin yapımı Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi.

Metro, 35 metre daha kazılacak. İstenilen seviyeye ulaştığı zaman ise metronun içerisine geçecek olan tüpler yerleştirilecek.

2021'DE HİZMETE AÇILACAK

Daha sonra ise istasyon yapısı inşa edilecek.Bu istasyonları oluşturmak ise 2020 yılının sonuna kadar sürecek. Projenin tam anlamıyla bitmesi ise 2021 Ağustos ayını bulacak.