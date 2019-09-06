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Geleceğin dünyasını merak edenlere: Köpekli Çocuklar Gece

Oya Baydar'ın kaleme aldığı, edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası diyebileceğimiz “Köpekli Çocuklar Gecesi”, geleceğin nasıl geleceğini düşündürüyor...

Özel İçerik | 06.09.2019 - 17:32..
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Geleceğin dünyasını merak edenlere: Köpekli Çocuklar Gecesi

Distopyanın doğasında olan kötümser gelecek ve gerçekçilik anlayışı ile şekillenen “Köpekli Çocuklar Gecesi” adlı roman, bizi eşsiz bir maceraya sürüklüyor. Oya Baydar, gelecekte yaşanması kaçınılmaz olan iklim felaketini, o eşsiz hayal gücü ile günümüze taşıyor. Edebiyatımızda, ekolojik distopyanın ilk kez kaleme alınması, esere farklı bir boyut kazandırıyor. İklim felaketi günümüzde hepimizin içten içe bildiği; ama birçoğumuzun görmezden geldiği bir gerçek. Ancak hayalleri zorlayan bu gelecek, insanlar için çok da somut bir anlayış değil. Oya Baydar kalemini, gelecekte iklimin değişmesiyle farklılaşan dünyaya ve krizin ortasında kalan insana yöneltiyor.

Oya Baydar

KÖPEKLİ ÇOCUKLAR GECESİ

Akademisyen, Sosyolog ve Gazeteci Baydar, gezegenimizi bekleyen yok oluş felaketinin ortasında çırpınan insana dair çarpıcı bir eser ortaya koyuyor. Hayal dünyasının gerçekçiliği ile ürkütücü ve uyarıcı bir anlayışla karşımıza çıkıyor. İklim felaketi yaklaşırken edebiyatın yakın geleceğe tuttuğu ayna, aynı zamanda bize bir ders niteliğinde. Roman, savaşların ve çatışmaların dünyayı yerle bir ettiği dönemde oğlunu arayan çaresiz bir kadını konu alıyor. Günümüz dünyasının hisleri ile gelecekteki dünyanın sorunsalları arasında sıkışıp kalan gelecek insanlarına tanıklık etmemizi sağlıyor.

Oya Baydar

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Kurumuş dere yatakları, çölleşmiş ormanlar, plastik adalarının doldurduğu denizler,  eriyen buzullar, yaşam alanları talan edilmiş hayvanlar, her gün bir yenisine şahit olunan doğal felaketler… Taşları duyarsızlık ve sorumsuzlukla döşenen bu yolun sonunda bizi ne bekliyor?

Yıllar sürecek kuraklıktan, susuzluktan ve savaşlardan sonra yaşanacak küresel tufan yaşamı sona erdirirken,  Köpekli Çocuklar’ın ve İklim Çocukları’nın masumiyeti umudun ve yaşamın yeniden yeşermesini sağlayabilecek mi?”

Köpekli Çocuklar Gecesi

Oya Baydar

Can Yay.

S.:272

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Sonay Karaman

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