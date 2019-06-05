Genç yazarlara 12 Ray Bradbury tavsiyesi

20. yüzyılın en iyi bilimkurgu yazarlarından Ray Bradbury, 2002’de, Point Loma Nazarene University’de düzenlenen Writer’s Symposium by the Sea adlı sempozyumda, yazarlık kariyeri boyunca edindiği deneyimleri genç yazarlarla paylaşmıştı. İşte Bradbury’nin “yazma hijyeni” diye tabir ettiği deneyimlerinden genç yazarlara sunduğu 12 tavsiye…

1 - “İşe roman yazmakla başlamayın.” Çünkü romanlar çok uzun sürer. Oysa bir yıl boyunca her hafta bir kısa öykü yazsanız bu toplamda 52 kısa öykü eder ve arka arkaya 52 tane kötü öykü yazmanız neredeyse imkansız.

Ray Bradbury ilk romanım Fahrenheit 451’i yazmak için 30 yaşına kadar beklemişti. Beklediğine de değdi, ne dersiniz?

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2 - “Onları seviyor olabilirsiniz, ama onlar olamazsınız.”

Unutmamak gerekir ki her yazar kaçınılmaz olarak sevdiği yazarlara öykünür, tıpkı Bradbury’nin H.G. Wells, Jules Verne, Arthur Conan Doyle ya da L. Frank Baum’a öykünmüş olduğu gibi.

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3 - “Nitelikli kısa öyküleri inceleyin.”

Ray Bradbury bu konuda Roald Dahl, Guy de Maupassant ve daha az bilinen Nigel Kneale ve John Collier’i öneriyor.

4 - “Kafanızı doldurun”.

Tüm o metaforları kurmanızı sağlayacak entelektüel birikimi inşa edebilmeniz için Bradbury uyku öncesi ufak bir okuma seansı öneriyor: Bir kısa hikaye, bir şiir ve bir makale. Fakat bu makalelelerin arkeoloji, zooloji, biyoloji, felsefe, politika ve edebiyatı da içine alan geniş bir kapsam içinden seçilmesi gerek. “Böyle geçen binlerce gecenin ardından kafanız tüm o bilgiyle dopdolu olacak!” diyor Ray Bradbury.

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5 - “Size inanmayan arkadaşlarınızdan kurtulun”.

Arkadaşlarınız sizin bu yazma tutkunuzla alay mı ediyor? Bradbury onları hiçbir açıklama yapmadan “kovmanızı” öneriyor.

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6 - “Kütüphanede yaşayın”.

Ve bilgisayarınızda yaşamayı bırakın. Bradbury üniversiteye gitmemiş olabilir ama doyumsuz okuma alışkanlığı sayesinde 28 yaşındayken “kütüphaneden mezun olmuştur.”

7 - “Filmlere aşkla yaklaşın” mümkünse eski filmlere...

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8 - “Keyif alarak yazın”.

Bradbury’ye göre yazmak ciddi bir iş değildi. Eğer bir hikaye yazmak ona iş yaptığı hissini vermeye başlarsa onu bırakır ve tamamen yeni bir tanesini yazmaya başlardı. “Benim yazmaktan aldığım keyfe imrenmenizi isterim” demişti okurlarına.

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9 - “Para kazanma planları yapmayın”.

Bradbury ve karısı ancak 37 yaşından sonra bir araba satın alabilecek gücü bulmuşlardı.

10 - “Sevdiğiniz ve nefret ettiğiniz onar tane şeyi listeleyin”.

Sevdiklerinizi yazın, nefret ettiklerinizi öldürün. Tabii nefret ettikleriniz hakkında da yazmayı unutmayın.

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11- “Aklınıza düşen bildik şeyleri yazın”.

Bradbury yaratıcı tıkanmalara karşı “kelime birliği” öneriyor ve ekliyordu: “Ne de olsa içinizde neler olduğunu denemeden bilemezsiniz!”

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12 - “Unutmayın, yanınıza gelip ‘Yazdıklarınız yüzünden sizi çok seviyorum’ diyecek birini aramak için yazıyorsunuz” Ya da belki de yanınıza gelip “İnsanların dediği kadar kaçık değilsiniz!” diyecek birini aramak için...

Kaynak: Open Culture

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Damla Karakuş

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