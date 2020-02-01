General Motors, elektrikli otomobillere 2 milyar dolar yatırım yaptı

Son yıllarda oldukça büyüyen ve gelecekte de büyümeye devam edecek elektrikli araç sektörü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeden dev yatırımlar almaya devam ediyor. ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, yeni üreteceği elektrikli kamyon ve SUV modelleri için 2,2 milyar dolarlık yatırım yaptı.

General Motors, Detroit-Hamtramck fabrikasını elektrikli otomobil üretimi için yeniden yapılandıracak ve burada yalnızca elektrikli araçlar üretilecek. Bu fabrika, yalnızca elektrikli otomobil üreten ilk General Motors fabrikası olacak.

Yeni elektrikli kamyon ve SUV modellerinin ise 2021 yılında üretime geçmesi bekleniyor.

20 YENİ MODEL YOLDA

General Motors, 2023 yılına kadar toplamda 20 farklı elektrikli otomobil üreterek sektördeki rekabeti iyice kızıştıracak. Ancak bu arabaların üretilmesi için şirketin üretim hattını bir hayli genişletmesi gerekiyor.

GM basın açıklamasına göre, yenilenen fabrikadan ilk çıkan araç elektrikli bir kamyonet olacak. GM CEO'su Mary Barra, elektrikli kamyonet modelinden ilk olarak geçtiğimiz sene bahsetse de araç hakkında henüz pek fazla şey bilinmiyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Elektrikli araçlara dev yatırımlar yapan yalnızca General Motors değil. Geçtiğimiz aylarda Tesla, üretim kapasitesini yavaş yavaş genişletmeye başladı. Volkswagen ise geçtiğimiz yıl, Almanya’daki bir fabrikasını tamamen elektrikli üretime dönüştüreceğini açıkladı.

Alman şirkete göre bu fabrika, 2021 yılında yılda 330 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Volkswagen, 2022 yılında ABD’de de otomobil üretmeyi planlıyor.

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