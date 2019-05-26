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Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 adet kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı.

İHA | 26.05.2019 - 16:39..
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Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle, 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satışta, vurulacak her bir geyik için 14 bin lira ödenecek.

HEDEF AV TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK

Çalışmanın kent turizminin gelişmesine katkı sağlaması planlanırken, hedefin ise geyiklerin neslini bir seviyede tutarak düzenli hale getirmek ve av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.

Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

BU YIL 2 GEYİK AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI

Bir geyiğin en fazla 15-16 yıl yaşadığı ifade edilirken, 2004 yılı ve sonrasında av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisinin yabancı avcılar için düzenlendiği bildirildi. Yoğun talep üzerine önceki yıllarda birçok yaşlı geyik satışa çıkarken, bu sene rakam 2 adet olarak belirlendi.

Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

HEM ORMAN BAKANLIĞI HEM DE ESNAF KAZANIYOR

Geyikleri vurmak için yurt dışından çok sayıda turist gelirken, hem Orman Bakanlığı hem de avlanma bölgesindeki esnaf kazanıyor. Basın İlan Kurumu da ihale duyurusunu üstlenirken, ihaleye hayli ilgi olması bekleniyor.

Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

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