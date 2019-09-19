Gizem Özdilli: Kadınlar bana teşekkür ediyor

Manken ve sunucu Gizem Özdilli önceki gün Nişantaşı’nda bir alışveriş merkezi çıkışında objektiflere takıldı.

"DİYETTEYİM"

Oldukça zayıfladığı gözlenen Özdilli, “resmen çöpe döndüm, yemeklerime dikkat etmeye çalışıyorum. İşimin gereği formumu korumaya özen gösteriyorum sadece” açıklamasını yaptı.

"TACİZCİLERİ İFŞA ETMEYE DEVAM"

Sosyal medyada kendisini taciz edenleri ifşa ettiğini söyleyen ünlü manken, “ifşa etmeye de devam edeceğim. Ben bu tür insanları ifşa ettikçe bütün kadınlardan teşekkür alıyorum. Afiş ederek iyi yapmışsın, senden cesaret alıp biz de yazılanları ifşa edebiliyoruz.” dediklerini iletti.