Göçmen bebek Moria kampında susuzluktan öldü

5 bini çocuk 15 bin göçmenin kötü şartlarda yaşadığı Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında bir bebeğin susuzluktan öldüğü belirtildi.

3 BEN KİŞİLİK KAMPTA 15 BİN GÖÇMEN KALIYOR

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, 3 bin kişi kapasiteli kampa 15 bin göçmenin sığdırıldığı, bunun da korkunç yaşam koşullarını beraberinde getirdiği aktarıldı.

"YUNANİSTAN VE AB HAREKETE GEÇMELİ"

Kampa yakın yerel bir hastaneden edindikleri bilgileri paylaşan MSF, “Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve AB hemen harekete geçmeli.” denildi.